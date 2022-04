Doria se reúne com Bruno Araújo e janta com Eduardo Leite em Brasília

Da Redação

O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, João Doria, afirmou que foi convidado pelo presidente do partido, Bruno Araújo, para reunião nesta terça-feira, 26, em Brasília e que também conversou com dirigentes das demais siglas que buscam um candidato de consenso para a terceira via. O encontro entre os políticos ocorre após Araújo ser retirado do comando da campanha de Doria.

Doria disse ter falado também com Baleia Rossi, presidente do MDB, Roberto Freire, do Cidadania, e Antônio Rueda, vice-presidente do União Brasil. "Falei ontem e hoje pela manhã com o Bruno Araújo", disse Doria nesta terça-feira durante a Agrishow, em Ribeirão Preto. "Hoje terá uma reunião em Brasília e ele me convidou. Também falei com o Rueda, Baleia Rossi e Roberto Freire."

Doria tem jantar marcado, também em Brasília, com o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, que disputou as prévias do partido contra ele e chegou a sinalizar uma candidatura à presidência mesmo após ser derrotado. Na semana passada, Leite divulgou carta na qual sustenta que o candidato do PSDB, hoje, é Doria.

Doria repetiu que o candidato da terceira via deve ser definido por um "conjunto de valores", tanto de pesquisas quanto de experiências anteriores. "A pesquisa quantitativa é essencial, porque é ela que reproduz o interesse do eleitor em votar ou não. A qualitativa também", afirmou.

"Eu diria também a qualificação, a experiência de gestão e administrativa, porque isso vai valer nos debates e nas apresentações no horário eleitoral". Ele defendeu que a data limite para a decisão do grupo, que hoje é o dia 18 de maio, seja mantida. "A priori, não vejo razão para mudar. Foi estabelecido com a concordância de todos e espero que possa se processar dentro desse prazo."

Vice?

Questionado se pode ser candidato à vice-presidência, Doria disse ser candidato do Brasil, e não do PSDB ou dele próprio. "Pesquisas mostram que há 44% da população brasileira que não querem nem Lula nem Bolsonaro. Cabe ao centro democrático formado por esses quatro partidos ter grandeza e humildade para encontrar um caminho vencedor, que não é o da vaidade, nem do interesse pessoal ou partidário."

Quanto a Leite, Doria diz que essa questão é "pacificada no PSDB". "Ele teve dignidade, grandeza, fez uma carta bonita onde declarou que o candidato do PSDB à presidência é João Doria. Eu agradeci por meio de carta e também por telefone."

Ao ser questionado se está satisfeito com sua participação nas propagandas de seu sucessor no governo de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), Doria disse: "O Rodrigo tem que fazer a campanha dele, ele é candidato ao governo do Estado de SP. É nisso que ele tem de estar concentrado e é isso que ele está fazendo, a meu ver, corretamente."