Doria rebate Eduardo Bolsonaro: "Quem não deve, não teme"

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), rebateu a postagem feita pelo deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), em que perguntava se o governador iria à CPI da Covid, com um link em que questionava a demora na compra de medicamentos para o kit intubação.

Em resposta, se referindo a Eduardo Bolsonaro como “bananinha“, Doria replicou dizendo que não foge de CPI e que, em relação aos medicamento, está “fazendo o trabalho que o papai não fez”.

Segue a postagem a baixo:

Bananinha, enquanto você produz fakenews e cloroquina, com esse ovo vamos produzir 2 doses da Butanvac.



Podem me chamar na CPI que vou.

Quem não deve, não teme. Não foge de CPI nem do COAF.



Sobre os kits intubação, estamos fazendo aqui o trabalho que o papai não fez.



Abraços👖 pic.twitter.com/m2HMeZWnCd — João Doria (@jdoriajr) May 26, 2021





A CPI aprovou nesta quarta-feira (26) a convocação de governadores e ex-governadores alvos de investigações por irregularidades na condução da pandemia. O nome de Doria não está incluso.

Minutos antes, em coletiva de imprensa, o governador alfinetou o presidente Jair Bolsonaro. “Amigos e amigas, não é hora de passear de moto, de jet-ski. É hora de providenciar vacinas”, disse em referência ao passeio de moto promovido pelo presidente.

No último fim de semana, Bolsonaro se encontrou com motoqueiros no Rio de Janeiro, provocando aglomeração. Um evento semelhante havia ocorrido em Brasília no Dia das Mães, e há previsão de que se repita em São Paulo e Minas Gerais.

Com informações: Metrópoles