Doria obteve 53,99% dos votos; Eduardo Leite, 44,66%, e Arthur Virgílio, 1,35%

Da Redação

O governador de São Paulo, João Doria, obteve 53,99% dos votos nas prévias presidenciais do PSDB, cujo resultado foi divulgado neste sábado, 27. Em segundo lugar, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ficou com 44,66%. Já o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio obteve 1,35% dos votos. As informações foram divulgadas pelo PSDB. De acordo com o partido, cerca de 30 mil filiados participaram do processo.

"O PSDB sai desse processo muito maior do que entrou no mês de abril", afirmou o presidente da sigla, Bruno Araújo, após anunciar Doria como vencedor das prévias.