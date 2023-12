Doria diz que não tem 'dificuldade de se arrepender e reconhecer erros do passado'

Depois de uma sequência de encontros com antigos desafetos, o ex-governador de São Paulo João Doria afirmou que nunca teve "dificuldade em ter arrependimentos", em vídeo divulgado na quarta-feira, 20, nas suas redes sociais. "Não há nada de mau em você reconhecer que errou, em você se arrepender do que fez ou do que não fez ou do que falou. E é muito melhor você poder expressar isso", disse o executivo que voltou a comandar o grupo empresarial Lide, após abandonar a carreira política.

continua após publicidade

Um dos visíveis sinais de mudança de postura de Doria é a sua relação com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando estava na política, Doria criticou duramente o petista, e chegou a chamá-lo de "maior cara de pau do Brasil". Porém, neste ano, ele tem buscado fazer as pazes com nomes do atual governo e considera o chefe do Executivo um "pacificador".

Recentemente, o ex-tucano teve um encontro com o ministro da Secretaria da Comunicação (Secom), Paulo Pimenta. Além disso, ele também postou nas redes sociais uma reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em sua casa. Na postagem, Dória afirmou que Alckmin tem "grandeza, capacidade e bom sentimento".

continua após publicidade

Alckmin foi o grande incentivador da candidatura de Doria à Prefeitura de São Paulo em 2016. Mas em 2018, a relação azedou devido o apoio de Doria à candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República já no primeiro turno. Na ocasião, Alckmin chegou a dizer que não era traidor.

No fim do registro, Dória afirma que o arrependimento o ajuda a experimentar "uma nova etapa da sua vida, um novo momento de sua existência". E, também, de "não errar novamente".