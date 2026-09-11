DJ no Madame Satã, garotas de programa e até drogas; como eram festas bancadas por Vorcaro

Informações extraídas pela Polícia Federal (PF) dos celulares do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, indicam que o banqueiro utilizou mulheres para agradar autoridades e empresários em festas particulares de luxo. Segundo os diálogos, a estratégia incluiu garotas de programa, shows de cantores e DJs e bebidas alcoólicas.

Há registros de festas numa embarcação em Angra e outras organizadas em boate em São Paulo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram como era uma dessas festas na capital paulista. Ao menos uma delas, com temática de Halloween, teria ocorrido na boate Madame Satã, no bairro Bela Vista, em São Paulo, em outubro de 2023.

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Artistas de música eletrônica conhecidos, como Solomun, DJ Ninja, DJ Vintage e Swedish H. Mafia se apresentaram das 20h30 até as 7h do dia seguinte. Registro da festas do banqueiro foram noticiados pelo site Fatos Online e detalhados pela revista piauí.

Entre as autoridades convidadas, estava o ex-ministro das Comunicações no governo Bolsonaro, Fábio Faria. O empresário confirmou à piauí ter distribuído convites para a ocasião. "A pedido do anfitrião, transmitiu convites a amigos em comum para um evento privado. Sua participação se limitou a isso", afirmou, em nota à publicação. Caberia a ele ainda a seleção dos convidados, de acordo com relatório da PF. Procurado pelo Estadão, não quis se manifestar.

A casa de festas publicou nota em que afirma ter locado o espaço a uma agência e que não teve contato com Vorcaro.

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"O espaço foi estritamente locado para uma agência/produtora de eventos terceirizada, mediante contrato formal de prestação de serviços de locação de infraestrutura. Não houve contratação ou negociação direta entre a administração do clube e a pessoa física mencionada nas reportagens recentes", diz.

Na época em que a festa ocorreu, registros da noite se espalharam pelas redes sociais. Internautas se espantaram com a opulência do evento, com presença de artistas renomados e para o qual foi fechada uma das casas de festas mais famosas da capital paulista. O evento teria contado com a presença de mulheres suíças, em outubro de 2023.

A PF também apurou que o dono do Banco Master seria proprietário de uma residência na Ilha do Jorge em Angra dos Reis (RJ). No local, Vorcaro promoveria eventos em barco de alto padrão, com garotas de programa agenciadas e personalidades.

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Em depoimento à PF, o comandante da embarcação Luís Felipe Woyceichosk detalhou como eram as festas. Contou que Vorcaro era dono da empresa de jatinhos Prime You, cuja diretora seria responsável por levar mulheres aos eventos. O marinheiro era responsável pelo iate de luxo do banqueiro.

"Daniel Vorcaro produzia grandes festas no barco, regadas a bebidas, drogas e garotas de "programa", estas agenciadas (trazidas) por diretora de Operações da PRIME YOU, com a presença de personalidades", disse o relatório sobre o depoimento.

As primeiras festas privadas de Vorcaro vieram à tona em novembro passado, quando a divulgação da primeira leva de mensagens do celular dele mostrou a realização do "Cine Trancoso", na mansão dele na cidade baiana. O apelido se deu por conta do circuito interno de câmeras que teria gravado imagens de autoridades e de figuras públicas.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do Caso Master, levantou o sigilo de parte das investigações na noite de quinta-feira, 10, a mando do presidente da Corte, Edson Fachin. O chefe do Judiciário atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e ordenou nesta sexta, 11, a liberação dos documentos restantes em até 24 horas.