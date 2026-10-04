Distrito Federal é a primeira Unidade da Federação a ter três mulheres no Senado

O Distrito Federal entrou para a história neste domingo, 4, e será a primeira Unidade da Federação a ter três senadoras mulheres na história do Brasil. Com a eleição de Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL), as duas se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado.

Em 202 anos de história, o Senado teve 78 senadoras. A primeira foi Eunice Michiles (AM), de 1979 a 1987. O Senado passou mais de 150 anos sem uma mulher ocupando as cadeiras que representam os Estados da Federação no Congresso Nacional.

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No Distrito Federal, terminarão os mandatos atuais Izalci Lucas (PL), que concorreu a deputado federal, e Leila do Vôlei (PDT), que concorreu à reeleição, mas não conseguiu a vaga.

Damares, Michelle e Bia fazem parte do mesmo grupo político. As três se identificam como nomes da direita e apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marido de Michelle Bolsonaro, que foi condenado por tentativa de golpe de Estado e está em prisão domiciliar.

Durante a campanha, Michelle e Bia apostaram em propagandas eleitorais em conjunto, exibindo sempre os dois nomes para o eleitor, inclusive com jingles feitos em parceria. As novas eleitas tomarão posse no Senado em fevereiro de 2027.

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Com 96% das urnas apuradas, Michele tinha mais de 896 mil votos (29%). Em seguida aparece Bia Kicis, com mais de 847 mil votos (27,4%). Em terceiro lugar, Leila do Vôlei (PDT), que ficou de fora do Legislativo, tinha 658,4 mil votos (21,3 mil).