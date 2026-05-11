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ELEIÇÕES 2026

Disputa pelo Senado no Paraná tem Álvaro Dias na frente e cenário apertado

Pesquisa mostra equilíbrio entre Deltan Dallagnol, Gleisi Hoffmann e Filipe Barros

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 09:52:39 Editado em 11.05.2026, 10:17:00
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Disputa pelo Senado no Paraná tem Álvaro Dias na frente e cenário apertado
Autor Foto: TNOnline

A disputa pelas vagas do Senado Federal no Paraná aparece mais equilibrada que a corrida pelo governo estadual, segundo levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas.

- LEIA MAIS: Sergio Moro lidera disputa pelo Governo do Paraná em todos os cenários, aponta pesquisa

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No principal cenário pesquisado, o ex-senador Álvaro Dias lidera com 39,3% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Deltan Dallagnol, com 26,1%, e Gleisi Hoffmann, com 25,2%.

O deputado federal Filipe Barros surge logo atrás, com 23,6%. Já Alexandre Curi aparece com 22,4%.

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Também foram citados Cristina Graeml, com 14,5%, e outros nomes com índices menores.

O levantamento mostra um cenário ainda aberto para a disputa ao Senado, com vários candidatos tecnicamente próximos dentro da margem de erro.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores em 57 municípios do estado entre os dias 8 e 10 de maio. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.

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Disputa pelo Senado no Paraná tem Álvaro Dias na frente e cenário apertado
AutorFoto: TNOnline


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