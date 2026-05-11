Disputa pelo Senado no Paraná tem Álvaro Dias na frente e cenário apertado

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A disputa pelas vagas do Senado Federal no Paraná aparece mais equilibrada que a corrida pelo governo estadual, segundo levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas.

- LEIA MAIS: Sergio Moro lidera disputa pelo Governo do Paraná em todos os cenários, aponta pesquisa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No principal cenário pesquisado, o ex-senador Álvaro Dias lidera com 39,3% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Deltan Dallagnol, com 26,1%, e Gleisi Hoffmann, com 25,2%.

O deputado federal Filipe Barros surge logo atrás, com 23,6%. Já Alexandre Curi aparece com 22,4%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também foram citados Cristina Graeml, com 14,5%, e outros nomes com índices menores.

O levantamento mostra um cenário ainda aberto para a disputa ao Senado, com vários candidatos tecnicamente próximos dentro da margem de erro.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores em 57 municípios do estado entre os dias 8 e 10 de maio. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: TNOnline Foto: TNOnline



