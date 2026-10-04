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Disputa para o governo poderá se definir já no 1º turno em 13 Estados

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Levantamentos mais recentes da Quaest e da Atlas/Estadão mostram que candidatos a governador em 13 Estados podem atingir mais de 50% dos votos válidos e encerrar a disputa já no primeiro turno. O cálculo considera a margem de erro das pesquisas e a conversão das intenções de voto em votos válidos. O grupo inclui candidatos em Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Em Pernambuco, por exemplo, Raquel Lyra (PSD) tem 52%; enquanto João Campos (PSB) aparece com 47% na pesquisa mais recente da Quaest, divulgada ontem e com a margem de erro de dois pontos porcentuais.

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Em Alagoas, JHC aparece com 49% e Renan Filho, com 50%. Os dois candidatos estão na faixa compatível com uma vitória no primeiro turno quando considerada a margem de erro de dois pontos porcentuais.

Em Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) registra 71%, ante 14% de João Rodrigues (PSD) e 12% de Gelson Merísio (PSB).

Em Roraima, a situação é confortável para Arthur Henrique (PL), que tem 64% das intenções de voto, ante 34% de Soldado Sampaio (Republicanos). Mesmo considerando uma margem de erro para baixo, o candidato do PL aparece acima dos 50% no primeiro turno com folga.

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Em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP) aparece com 67% das intenções de voto, ante 23% de Fábio Trad (PT).

Já em São Paulo, a pesquisa Atlas/Estadão divulgada ontem coloca Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 57,4%, enquanto Fernando Haddad (PT) tem 41,6%.

Na Paraíba, Lucas Ribeiro (PP) chegou a 61% das intenções de voto na pesquisa Quaest. Efraim Filho (PL) aparece com 23% e Cícero Lucena (MDB), com 16%.

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Na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) tem 52% ante ACM Neto (União Brasil), com 48%,

Em Goiás, Daniel Vilela (MDB) tem 57%, enquanto Marconi Perillo (PSDB) aparece com 18% e Wilder Morais (PL), com 20%.

A eleição no Maranhão apresenta uma distância maior entre o primeiro colocado e os outros adversários. Eduardo Braide (PSD) registra 52%, ante 35% de Orleans Brandão (MDB).

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No Ceará, Elmano de Freitas (PT) aparece numericamente à frente de Ciro Gomes (PSDB), por 50% a 49%. O resultado coloca os dois candidatos dentro da faixa que pode superar 50% dos votos válidos.

No Pará, Dr. Daniel (Podemos) com 57%, ante 40% de Hana Ghassan (MDB).

No Rio Grande do Norte, a situação fica mais apertada, e uma decisão no primeiro turno é mais improvável, mesmo que ainda possível: Allyson Bezerra (União Brasil) aparece com 37%, seguido por Cadu de Lula (PT), com 32%, e Álvaro Dias (PL), com 29%.

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As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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