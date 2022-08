Discursos de 'guerra entre o bem e o mal' prevalecem em culto com Bolsonaro

Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

Em clima de "guerra espiritual" nas eleições deste ano, o presidente Jair Bolsonaro participou há pouco de um culto na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. O evento marca a celebração do "Jubileu de Ouro" do pastor Márcio Valadão, que completou 50 anos de ministério na igreja.

O pastor André Valadão, filho de Márcio, chamou Bolsonaro e a primeira dama Michelle Bolsonaro ao palco, sob os gritos de "mito", por parte dos fiéis. "O Senhor tem protegido o Brasil, levantado um exército no Brasil, porque é tempo de guerra. Sem constrangimento nenhum, é uma guerra além de política, é uma guerra espiritual onde o bem vai vencer", afirmou o pastor, que pediu uma oração ao casal. "Cremos que nossos filhos não serão iludidos ou enganados com ideologias satânicas. Estamos em uma nação cristã e a partir da palavra de Deus ela deve ser governada", acrescentou.

A primeira dama fez um discurso no mesmo tom de que as eleições deste ano seriam uma batalha entre o bem o mal. "É um momento muito difícil, não tem sido fácil. É uma guerra do bem contra o mal e eu creio que vamos vencer porque Jesus já venceu na cruz o calvário por nós. E as promessas do Senhor irão se cumprir na nossa nação", afirmou. "Durante muito tempo aquele lugar foi consagrado a demônios, cozinha consagrada a demônios, Planalto consagrado a demônios, e hoje consagrado ao senhor Jesus", completou.

Já Bolsonaro falou apenas brevemente, em tom mais comedido. "Estou muito feliz de estar aqui. A missão que ocupo é missão de Deus, até pelas circunstâncias. Mesmo durante a pandemia, estive no meio do povo, que disse: não desista, Deus te abençoe e estamos orando por você. Sabemos o que está em jogo para o País e não precisamos errar para saber o que é bom e o que não é", afirmou o presidente.

O presidente seguirá à tarde para São Paulo, onde deve assistir à partida entre Palmeiras e Goiás, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.