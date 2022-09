Discurso religioso e contra Alexandre de Moraes predominam na Paulista

Isadora Duarte, Matheus Souza e Ricardo Leopoldo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Frases bíblicas, menções a Deus e sermões religiosos predominam nos discursos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em ato na Avenida Paulista. "Deus está conosco. Deus está com o povo e com o presidente Bolsonaro", disse um pastor em um dos caminhões de som espalhados pela avenida. "Supremo é Deus. O poder emana de Deus", disse outra liderança sobre caminhão, após repetir o lema do presidente "Brasil acima de tudo e Deus acima de todos".

continua após publicidade .

O principal alvo das falas é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Presentes entoam gritos de "fora Xandão" e "abaixo ditadura do STF". Reiteradas vezes os ministros do STF são classificados pelos candidatos a deputados e demais lideranças que estão nos caminhões como "cachorros" que não respeitam a democracia e a Constituição.

Faixas também pedem o impeachment do STF e a intervenção das Forças Armadas.