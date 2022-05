Discurso de Lula já aponta direção do que PT pensa sobre economia, diz Wellington

Da Redação

Um dos principais articuladores da campanha do ex-presidente Lula (PT) ao Planalto, o ex-governador do Piauí Wellington Dias disse hoje que o discurso proferido pelo petista durante o lançamento da sua pré-candidatura já aponta a direção do que o PT pensa para a economia do País.

continua após publicidade .

"Boa parte das perguntas que se fez nos últimos dias, sobre a economia, acho que já aponta a direção", disse Dias, após o evento. Durante o discurso, Lula defendeu o legado das políticas aprovadas pelo PT, falou em "avançar na legislação trabalhista" e criticou o aumento da gasolina "cotada em dólar" e a privatização da Eletrobras.