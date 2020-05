Discurso de Bolsonaro contribuiu para situação de Manaus, diz prefeito

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio (PSDB) avaliou que a situação da cidade é "ultracalamitosa". "Fracassamos na tentativa de fazer o isolamento por algumas razões: uma delas foi a resistência da população, a outra é o discurso desmobilizador do presidente (Jair Bolsonaro)", disse em entrevista à Globo News.

Virgílio também afirmou que não considera implementar um lockdown na cidade pois "seria um quebra-quebra geral" mas disse que irá pedir ajuda ao governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), para que a Polícia Militar do Estado possa fechar as "lojas mais desafiadoras" às medidas de quarentena e "cassar uma meia dúzia de alvarás".

De acordo com a avaliação do prefeito, o ministro da Saúde, Nelson Teich, tem sido "muito diplomático" e tem combinado "os desacertos do presidente com os seus acertos (do ministro)". Segundo Virgílio, Teich deverá visitar a cidade ainda neste domingo, dia 3.