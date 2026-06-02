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Diretor-geral da PF defende novo inquérito para investigar recursos de Vorcaro para filme

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 21:09:00 Editado em 02.06.2026, 21:19:28
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O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defende a abertura de um novo inquérito para investigar o envio de recursos de Daniel Vorcaro aos Estados Unidos sob a justificativa de financiar o filme Dark Horse. A declaração foi dada em entrevista à GloboNews.

"É preciso analisar novos elementos trazidos sobre um eventual suporte de pessoas no exterior que estão confabulando e articulando contra o Brasil. Inclusive, coagindo no curso do processo", disse o policial.

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O diretor-geral apontou três possibilidades para o andamento das investigações. A primeira é que os novos expedientes sejam agregados ao caso Master, atualmente sob relatoria do ministro André Mendonça, no Supremo Tribunal Federal (STF). A segunda é que se incorporem ao inquérito que já apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. A terceira via seria uma distribuição livre, por sorteio, a outro integrante do STF.

"Agora precisamos aguardar a decisão jurídica e dar os passos seguintes", afirmou Rodrigues.

Na mesma entrevista, Andrei Rodrigues também afirmou que a designação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas "foi uma surpresa".

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O diretor-geral contou que esteve na comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o encontro oficial com o homólogo Donald Trump e que a pauta de segurança pública foi levada. Na ocasião, Lula entregou a Trump documentação sobre temas de interesse do país, entre eles o enfrentamento ao crime organizado, com explicações técnicas sobre o trabalho da Polícia Federal, inclusive no campo da cooperação internacional.

Para Andrei, equiparar crime organizado a terrorismo é um "equívoco técnico" e prejudica o combate eficaz às facções criminosas.

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Inquérito VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/FILME/PF
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