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Diretor de 'Ainda estou aqui' doa R$ 100 mil para campanha de neto de Rubens Paiva

Escrito por Melissa Duarte e Danielle Brant (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional por "Ainda estou aqui", o diretor Walter Salles destinou R$ 100 mil para a campanha de Chico Rubens Paiva (PSB-RJ), neto de Rubens e de Eunice Paiva, por uma vaga na Câmara dos Deputados. A quantia representa um terço das doações do herdeiro do Itaú divulgadas até esta terça-feira, 25, no ranking do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além de Chico, a ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PSol-RS), que concorre ao Senado, recebeu outros R$ 100 mil. Já os candidatos a deputados estaduais Vilma Reis (PT-BA) e Abidan Henrique (PSB-SP) obtiveram R$ 50 mil cada.

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Quando Chico disputou as eleições pela primeira vez, em 2020, Walter doou R$ 25 mil - o maior valor vindo de uma pessoa física na ocasião.

Doações da família Paiva

Chico, ex-diretor de Descarbonização e Finanças Verdes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), já declarou R$ 210,2 mil em doações da família, retratada em "Ainda estou aqui". A trama foca na advogada Eunice Paiva, que se tornou um símbolo da Ditadura Militar após a prisão e o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva em janeiro de 1971. O Estado só reconheceu a morte dele em 1996.

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Do total, R$ 100 mil vieram do escritor Marcelo Rubens Paiva, tio do candidato e autor do livro homônimo que deu origem ao filme lançado em 2024. Já a mãe de Chico e filha mais velha do casal, a professora de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) Vera Paiva, transferiu R$ 54 mil. O pai do candidato, George Avelino Filho, destinou R$ 56,2 mil.

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ELEIÇÕES 2026/RJ/CHICO RUBENS PAIVA/CAMPANHA/APOIO/WALTER SALLES
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