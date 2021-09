Diretor da Prevent foi incluído em grupo de mensagens por Wizard, mas teria saído

Da Redação

Após afirmar não ter relação com integrantes do chamado "gabinete paralelo", o diretor-executivo da operadora de saúde Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, admitiu que chegou a ser incluído num grupo de aplicativo de mensagens por meio do empresário Carlos Wizard, apontado como integrante do gabinete. À CPI da Covid, Batista afirmou que não aceitou participar e que saiu "imediatamente".

"Esse grupo de WhatsApp é o gabinete paralelo que o senhor participou", afirmou o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), que questionou o diretor da Prevent sobre o episódio. Segundo Batista, sua decisão de não permanecer foi motivada por não ver "sentido" no grupo.

"Simplesmente porque não via nenhuma situação que fosse plausível para ter um grupo desse. Quando tentaram me explicar qual era o motivo do grupo, não entendi, não tinha objetivo próprio e eu saí do grupo imediatamente, não tinha por que permanecer em algo que eu não via sentido", afirmou o diretor da Prevent Senior aos senadores.