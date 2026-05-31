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ACIDENTE DOMÉSTICO

Dino fratura o pé e informa que não participará do Fórum de Lisboa

Segundo informação da assessoria, ministro sofreu uma fratura e rompimento de ligamento após uma queda, mas está bem

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 19:05:00 Editado em 31.05.2026, 19:15:35
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Dino fratura o pé e informa que não participará do Fórum de Lisboa
Autor Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino informou neste domingo, 31, que não participará do Fórum de Lisboa, organizado pelo colega Gilmar Mendes, porque fraturou e rompeu o ligamento do pé.

-LEIA MAIS: Briga violenta em conveniência termina com homem gravemente ferido em Maringá

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"Estou na mais portuguesa das cidades brasileiras, apesar de fundada por franceses, a minha São Luís. Alcançado por um pequeno acidente doméstico, não obtive autorização médica para um longo voo até Lisboa", escreveu Dino em carta ao Fórum.

No documento, o ministro compartilhou o que falaria no painel sobre "Constitucionalismo Transformador: um Novo Conceito em Perspectiva Comparada". "Quando o Fórum de Lisboa se reunir novamente, em 2027, os mandatários políticos eleitos no próximo outubro já estarão no exercício dos seus cargos. E então empresários, líderes políticos e sociais, professores poderão nos ajudar a avaliar quão distantes ou próximos estaremos do zênite da nossa Nação", concluía a palestra.

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Brasil 2027 Constitucionalismo Transformador direito comparado Flavio Dino Fórum de Lisboa stf
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