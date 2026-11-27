O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de todas as emendas individuais do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na decisão, proferida nesta sexta-feira, 27, o magistrado diz que o parlamentar não pode manter as prerrogativas de seu mandato, como destinar recursos públicos, após ter deixado o País para evitar sanções da Justiça.

Flávio é investigado em ações penais em curso no STF e migrou para os Estados Unidos, onde vive com sua família. Na visão de Dino, ele perde o direito de destinar emendas ao orçamento. Uma das frentes contra o senador apura possível crime de lavagem de dinheiro dele junto a seu amigo e advogado Willer Tomaz, que também está no país estrangeiro e já foi alvo de busca e apreensão em seus endereços.

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"Com essa moldura, é evidentemente abusivo que parlamentares fujam do território nacional para deliberadamente se subtraírem ao alcance da jurisdição da Suprema Corte, e sigam "exercendo" os seus mandatos. A ausência eventual pode ter um tratamento específico, mas jamais pode se cogitar que um mandato parlamentar seja perenemente exercido "à distância", diz a decisão.

O ministro também afirma que o exercício do mandato pressupõe "vivência da realidade social brasileira". Também critica a intenção dos parlamentares de exercer funções públicas em regime de "teletrabalho".

"À luz de todos os preceitos acima transcritos, é de clareza solar que uma emenda parlamentar de autoria de um Deputado permanentemente sediado em outro país, é revestida de evidente e insanável impedimento de ordem técnica, por afronta aos princípios da legalidade e da moralidade."

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Flávio Bolsonaro saiu do Brasil em 27 de outubro, dois dias após perder a eleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi a Foz do Iguaçu, no Paraná, e cruzou a fronteira com a Argentina, de onde voou para Miami, no estado americano da Flórida. Na data em que partiu, ele deveria ter entregado seu passaporte à Polícia Federal.

A cautelar contra o senador foi solicitada sete minutos após o resultado do segundo turno e acatado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes no dia seguinte.