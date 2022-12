Dino anuncia novo Secretário Nacional de Políticas Penais, vindo do Maranhão

Por Isabella Alonso Panho, especial para a AE (via Agência Estado)

O futuro ministro da Justiça Flávio Dino (PSB-MA) anunciou na manhã desta terça-feira, 27, o nome de Rafael Velasco Brandini como Secretário Nacional de Políticas Penais da sua gestão, órgão que substituirá o Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

O novo indicado atualmente é subsecretário de administração penitenciária do Maranhão. Seu nome substitui o do coronel Nivaldo Restivo, da Polícia Militar de São Paulo, que declinou do convite na sexta-feira passada, 23, dois dias depois do anúncio de seu nome. Em nota, ele atribuiu a recusa a motivos pessoais.

Brandini é policial penal de carreira e também atuou no sistema prisional do Estado de Minas Gerais. A confirmação de seu nome foi feita por meio das redes sociais do futuro ministro.