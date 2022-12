Dino anuncia Edmar Camata chefe da PRF e Augusto Botelho para SNJ

Marlla Sabino e Isabella Alonso Panho, especial para a AE (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), anunciou nesta terça-feira, 20, novos nomes que comporão a pasta. Edmar Camata será o novo diretor geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), instituição da qual faz parte desde 2006. Augusto Botelho será Secretário Nacional de Justiça.

continua após publicidade .

Dino também anunciou que serão criadas "novas estruturas" para fortalecer a atuação da Polícia Federal, de acordo com o que foi deliberado em reunião com Andrei Rodrigues, futuro diretor do órgão, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre elas, está a nova Diretoria de Amazônia e Meio Ambiente, que ficará a cargo do delegado Humberto Freire de Barros.

Na sexta passada, 16, Dino já havia anunciado os nomes de Wadih Damous (Secretário Nacional do Consumidor), Tamires Sampaio (coordenadora do Pronasci) e Sheila de Carvalho (assessora especial e coordenadora do Conare). Diego Galdino ocupará a cadeira de secretário-executivo, número 2 da pasta.