Dino anuncia criação de observatório para monitorar violência contra Jornalistas

Gabriela Lima (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou nesta terça-feira (17), em publicação no Twitter, que instalará o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas. De acordo com o ministro, a proposta do observatório é dialogar com o Poder Judiciário "e demais instituições do sistema de justiça e de segurança pública", publicou.

continua após publicidade .

A criação do Observatório é um pedido antigo das entidades sindicais de jornalistas que registraram aumento das agressões à imprensa durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e acontece após encontro do ministro com entidades sindicais.

Na reunião, Dino também recebeu documentos com ações para promover a proteção à vida e à integridade dos profissionais da comunicação no Brasil. A ação vem em um momento de crise para os profissionais da imprensa.

continua após publicidade .

No dia 8 de janeiro, durante atos golpistas em Brasília por bolsonaristas radicais, houve 16 casos de agressão a jornalistas, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). Em seu mandato, Bolsonaro chegou a desmentir meios de comunicação e fazer ataques a profissionais de jornais da oposição. No ano passado, o ex-presidente perdeu um processo contra uma jornalista da Folha de S. Paulo por danos morais.