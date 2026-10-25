Dilma Rousseff vota em BH e mostra imagem de Nossa Senhora Aparecida
Escrito por Maria Magnabosco (via Agência Estado)
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A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) votou na manhã deste domingo, 25, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde foi recebida com aplausos e gritos de apoiadores. No local de votação, Dilma ergueu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
A ex-presidente foi acompanhada pela cantora Fernanda Takai e pelo músico John Ulhoa, integrantes da banda Pato Fu. Também estiveram presentes lideranças políticas do PT, como a deputada federal eleita Bella Gonçalves, o vereador Bruno Pedralva, o deputado federal Rogério Correia e Pedro Rousseff, sobrinho-neto de Dilma e eleito deputado federal.
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