Dilma Rousseff: Bolsonaro está retirando o auxílio creche, o que é gravíssimo

Wilian Miron e Natália Coelho (via Agência Estado)

A ex-presidente Dilma Rousseff acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de estar retirando o auxílio creche, benefício também chamado de Auxílio Criança Cidadã e que está previsto na mesma Medida Provisória responsável pela criação do Auxílio Brasil. A fala ocorreu durante comício do candidato à Presidência da República Lula, em Curitiba.

"O Bolsonaro está retirando o Auxílio Creche, o que é gravíssimo em um País como o nosso. Retirar o Auxílio Creche é retirar as condições do nosso futuro, porque é através da escola que nós podemos resgatar a brutal desigualdade entre as famílias brasilieras", destacou a ex-presidente.

Rousseff também falou sobre a parceria entre Lula e Roberto Requião, candidato do PT ao Governo do Paraná, principalmente sobre a retomada de obras públicas paralisadas. "Requião é parceiro estratégico para ajudar na reconstrução do País. Vamos retomar obras que eles reverteram, que eles sucatearam".