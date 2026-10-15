Diálogos mostram como CEO do Metrópoles negociou patrocínio de Vorcaro a transmissão da Série D

A CEO do Metrópoles, Lilian Tahan, negociou um patrocínio do Grupo Master, de Daniel Vorcaro, para a transmissão da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, em 2025, com a competição já em andamento. Antes mesmo da formalização do acordo, o banqueiro já havia feito pagamentos de pelo menos R$ 838,8 mil ao site, fundado pelo ex-senador Luiz Estevão.

As mensagens encontradas no celular do banqueiro mostram que ela apresentou uma proposta a Vorcaro em 26 de junho de 2025. O campeonato havia começado em 19 de abril.

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Segundo a executiva, a transmissão era "desejo antigo" da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, graças a uma "excelente relação" com a entidade, o Metrópoles acabou "acolhendo a missão".

"A transmissão profissional destas disputas era um desejo antigo da CBF. Como temos uma excelente relação com eles, acabamos acolhendo a missão e iniciando um projeto que, embora tenha um investimento grande de tempo e de recursos, abrirá uma nova frente de conteúdo esportivo bastante promissor!!", escreveu Tahan.

"Pode contar comigo sempre", respondeu Vorcaro.

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Procurada pelo Estadão, a CBF informou que não vai se manifestar.

Em 2 julho, a executiva insistiu com ele: "Vamos seguir?! Posso procurar alguém do seu time para tratar?!". "Pode falar com a ana!", respondeu o banqueiro.

O Metrópoles e a CBF anunciaram, nos dias 2 e 3 de julho, respectivamente, um acordo referente a transmissão dos jogos. As primeiras partidas exibidas no YouTube, gratuitamente, foram as da 11ª rodada da Série D, com 15 jogos transmitidos nos dias 5 e 6 de julho.

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O Estadão revelou em fevereiro que o Metrópoles, do ex-senador Luiz Estevão, fechou contrato de patrocínio diretamente com o Will Bank, do Grupo Master, após comprar os direitos comerciais e de transmissão da CBF.

Na época, Estevão usou esse contrato com a empresa de Vorcaro para justificar pagamentos de R$ 27 milhões feitos pelo Master ao Metrópoles, entre 2024 e 2025. Os pagamentos começaram ainda antes da relação de patrocínio ser oferecida ao banqueiro.

Conforme dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelados pelo Estadão, no segundo semestre de 2024, o banco fez dois pagamentos que totalizaram R$ 838,8 mil. Todo o restante foi transferido entre janeiro e outubro de 2025.

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O relatório do Coaf registra os pagamentos como suspeitos ao apontar que o Metrópoles fez "débito imediato" de valores recebidos do Master em direção a outras empresas da família de Luiz Estevão, o que "pode configurar possível movimentação de recursos em benefício de terceiros".

O ex-senador afirmou, na época, que os pagamentos diziam respeito a duas coisas: patrocínio do Will Bank, que pertencia ao Master, à transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, feita pelo Metrópoles, e venda dos naming rights da competição ao banco.