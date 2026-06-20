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Diálogo Lula-Alcolumbre está travado por causa do Messias, mas vai se resolver, diz Fávaro

Escrito por João Caires* (via Agência Estado)
Publicado em 20.06.2026, 20:47:00 Editado em 20.06.2026, 20:55:14
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O senador e ex-ministro da Agricultura Carlos Fávaro (PSD-MS) disse neste sábado, 20, que o diálogo entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), ainda está "travado" desde a rejeição da indicado do nome do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele avalia, entretanto, que a questão vai "se resolver".

"Está travado mas eu confio na política, confio no diálogo. Já busquei a interlocução entre os dois, como outros colegas também buscaram. No seu tempo as coisas vão madurar e o diálogo vai voltar a prevalecer", afirmou a jornalistas em entrevista durante evento do setor ferroviário em Dom Aquino (MT).

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Ainda assim, Fávaro afirma que não há expectativa de prazo para que a relação entre os dois seja restabelecida. "Não sei e nem posso dizer que isso acontece antes do início das campanhas eleitorais, mas a política sempre acha o caminho. Como a água sempre acha o caminho, a política também sempre acha", disse.

O clima entre Lula e Alcolumbre tem feito com que pautas consideradas importantes para o governo federal, como o projeto de emenda à Constituição (PEC) da redução da jornada de trabalho e o projeto de lei (PL) dos minerais críticos fiquem paradas na Senado. Sem tramitação.

Tanto os congressistas quanto o setor produtivo reclamam que a questão causa uma espécie de letargia em assuntos considerados essenciais para a economia ou para as eleições e pedem que haja acordo entre os líderes do Executivo e Legislativo.

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*O repórter viajou a convite da Rumo.

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JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/LULA/ALCOLUMBRE/FÁVARO
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