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Diálogo com plataformas foi intensificado no segundo turno, afirma Nunes Marques

Escrito por Flávia Said, Lavínia Kaucz e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, disse que o diálogo com as plataformas digitais foi intensificado no segundo turno das eleições.

"De fato, entre o primeiro e o segundo turno, as informações circularam com uma intensidade maior do que antes do primeiro turno, que demanda, logicamente, intensificação dos trabalhos por parte do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais", argumentou o presidente do TSE.

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"As equipes foram reforçadas, o diálogo com as plataformas foi intensificado. A última reunião que nós tivemos com as plataformas, com os representantes de plataformas foi antes de ontem, na sexta-feira, exatamente para estreitar o diálogo. Afinal, nós estamos aqui, voltadas todas as atenções para a circulação de notícias que não são verdadeiras e são nocivas à democracia", completou.

Nunes Marques concede entrevista coletiva no início da tarde deste domingo, 25, acompanhado pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na sede do órgão eleitoral.

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ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/DECISÕES/NUNES MARQUES/PLATAFORMAS
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