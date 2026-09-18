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DF: Vorcaro não tinha meu celular e eu não tenho o dele; não trocamos mensagens, diz Celina

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta sexta-feira, 18, que as mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro que a mencionam foram tiradas de contexto. Celina participou de sabatina do jornal O Globo e CBN. O material foi revelado pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Não tem um diálogo onde ele fala que eu participei, que dia que eu participei, se eu tenho dinheiro, se eu recebi dinheiro, se eu pedi vantagem indevida", disse Celina, que argumentou que a mensagem foi enviada pelo banqueiro a Thiago Miranda comentando matéria em que ela se posicionou contra a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília.

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Celina disse que Vorcaro não tem o seu número de telefone celular e que ela não tem o dele. Frisou que não trocou mensagens com o banqueiro e que somente esteve em sua presença em festas públicas.

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