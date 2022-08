Desembargador que criticou Moraes entrega carta de despedida

Weslley Galzo (via Agência Estado)

O desembargador Sebastião Coelho, que criticou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, enviou carta aos colegas da Justiça Eleitoral do Distrito Federal formalizando seu desligamento. Na semana passada, durante sessão do Tribunal de Justiça do DF, Coelho anunciou que iria antecipar sua aposentadoria por não concordar com o discurso de Moraes.

Para Coelho, que ocupava a função de corregedor-eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de Brasília, o presidente do TSE assumiu o cargo com espírito de guerra e não de paz. Na carta enviada nesta segunda-feira, 22, aos colegas, o desembargador diz que se desliga do TRE para ser coerente com o que declarara na semana passada. "Que tenhamos uma eleição de PAZ!", escreveu na carta.

Em sessão gravada na semana passada, Coelho declarou ter ficado decepcionado com o discurso de posse do presidente do TSE e que vinha há algum tempo descontente com a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF). "O que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar disso", criticou. "O magistrado tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação".

Na terça-feira, 16, Alexandre de Moraes assumiu a presidência do TSE. Numa solenidade com a presença do presidente Jair Bolsonaro, e dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e José Sarney, defendeu o processo eletrônico de votação e disse que o País se orgulha de ter um sistema em que é possível votar e já saber o resultado no mesmo dia. O sistema eletrônico de votação tem sido atacado pelo presidente Bolsonaro.