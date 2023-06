Desembargador do TRE-PR unifica ações contra o senador Sergio Moro

O desembargador Mário Helton Jorge, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), tomou uma decisão que chama a atenção no cenário político. Ele determinou a unificação de duas ações, feitas pelo Partido Liberal (PL) e pela Federação Brasil da Esperança - composta pelos partidos PT, PC do B e PV -, que solicitam a cassação do mandato do senador Sergio Moro, filiado ao União Brasil-PR.

Os processos em questão abordam os gastos realizados por Moro durante sua pré-campanha, quando ainda era membro do Podemos e almejava concorrer à Presidência da República.

As siglas alegam a prática de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, caixa 2 e irregularidades em contratos. Os partidos requerem a cassação de Moro e sua inelegibilidade por um período de 8 anos.

O desembargador Mário Helton decidiu unir os dois processos e autorizou a coleta de depoimentos de testemunhas nas ações, incluindo representantes do Podemos e União Brasil no Paraná. Mais de 10 testemunhas devem ser ouvidas durante o processo.

No entanto, Mário Helton negou os pedidos de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do senador, assim como a solicitação de um mandado de busca e apreensão contra Moro.

Com informações do Poder 360.

