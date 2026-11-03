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Desembargador assume governo de Mato Grosso do Sul após pedido de licença de governador e vice

Escrito por Lóren Souza (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), e seu vice Barbosinha (Republicanos) pediram licença temporária do cargo após o fim da eleição. O presidente do Tribunal de Justiça estadual (TJ-MS), desembargador Dorival Renato Pavan, o terceiro na linha de sucessão, assumiu o cargo do dia 1º até o fim do afastamento, na sexta-feira, 6.

O governador reeleito comunicou o afastamento de uma semana em um vídeo publicado nas redes sociais no último domingo. Ele também agradeceu a Pavan e desejou sorte durante a gestão. "Desejo a ele um bom trabalho e tenho certeza de que Mato Grosso do Sul estará em boas mãos durante esse período", escreveu na publicação.

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No vídeo, o desembargador também comentou sobre a situação. "Nesse período, a governabilidade que o senhor tem no nosso Estado será mantida sem sobressaltos para que, quando o senhor retornar, encontre o Estado na mesma condição excelente que o senhor tem deixado aqui", disse.

O afastamento de Riedel e Barbosinha também foi comunicado em forma de ofício enviado à Assembleia Legislativa do Estado. O segundo na sucessão natural ao cargo era o presidente da Câmara, Gerson Claro (PP). No entanto, ele também anunciou que estaria ausente no período em razão do cumprimento de agenda.

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GOVERNO/MS/LICENÇA/DESEMBARGADOR/INTERINO
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