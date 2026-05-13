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Desaprovação do governo Lula vai a 49%, ante 52% em abril, aponta Genial/Quaest

Escrito por Naomi Matsui e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 08:46:00 Editado em 13.05.2026, 08:55:14
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O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é mal avaliado por 49% dos eleitores, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 13. Em abril, eram 52%. O porcentual dos que aprovam a gestão é de 46% - em abril eram 43%. O levantamento é positivo para o governo, porque interrompe as sucessivas quedas do porcentual de aprovação.

Do mês passado para agora, a distância entre aprovação e desaprovação diminuiu seis pontos porcentuais: passando de nove pontos porcentuais de distância para três.

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Quando questionados sobre como avaliavam o governo, 39% disseram que viam a gestão de forma negativa (em abril, eram 42%). Os que afirmaram que enxergavam de forma positiva são 34%, frente aos 31% de abril. Há ainda os 25% que disseram que viam de forma regular. 2% dos entrevistados não sabia ou não respondeu.

A melhora na popularidade é acompanhada por uma melhor percepção sobre a condução do País e as notícias em relação ao governo federal. Para 53% dos entrevistados, o Brasil está indo na direção errada (em abril, eram 58%), enquanto para 38% está na direção certa (em abril, eram 34%).

A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.

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