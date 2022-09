'Derrota do PT e da velha política', diz Moro após ter candidatura aprovada

Izael Pereira (via Agência Estado)

Após ter o registro aprovado e o pedido de impugnação de candidatura rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná na tarde desta sexta-feira, 16, o ex-juiz Sérgio Moro, candidato ao Senado pelo União Brasil, usou a redes sociais há pouco para comemorar sua manutenção nas eleições deste ano.

"Mais uma derrota do PT e da velha política. Tentaram impugnar minha candidatura por motivos frívolos e perderam por unanimidade no TRE-PR. Caminho livre agora para renovar o Senado, defender o Paraná e mudar o Brasil", escreveu no Twitter.

Candidatos e partidos adversários no Paraná haviam pedido a impugnação da candidatura de Moro sob a alegação de ausência de domicílio eleitoral no Estado, visto que, ao tentar se candidatar ao Senado por São Paulo, o próprio ex-juiz teria admitido que lá mantinha domicílio e base política. Todas as seis ações de impugnações apresentadas contra a candidatura do ex-juiz federal e ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, foram rejeitadas por unanimidade pelos membros da corte do TRE.

No entendimento da relatora da ação, Cláudia Cristina Cristofani, como o ex-juiz teve sua candidatura impugnada em São Paulo, o domicílio anterior (Curitiba) se mantém vigente.