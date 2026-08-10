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Derrite registra candidatura ao Senado por SP e declara patrimônio 148% maior que em 2022

Escrito por Gabriel Serpa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), registrou sua candidatura ao Senado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última sexta-feira, 7. Derrite declarou possuir bens no valor de R$ 2,02 milhões, cerca de 148% a mais do que há quatro anos.

Em 2022, quando se lançou a uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília (DF), o ex-secretário de Tarcísio disse à Justiça Eleitoral ter um patrimônio estimado em R$ R$ 812,7 mil.

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Guilherme Derrite declarou ter R$ 1,2 milhão decorrentes de bens imóveis. Também informou à Justiça Eleitoral possuir R$ 638,1 mil em crédito de empréstimos feitos a terceiros; outros R$ 174,1 mil de aplicações de renda fixa somadas; além de R$ 1 mil proveniente de depósitos bancários.

Derrite é um dos candidatos ao Senado Federal na chapa da direita paulista, ao lado do deputado estadual André do Prado (PL), presidente da Casa Legislativa de São Paulo. A composição conta com o apoio da família Bolsonaro.

Antes de se lançar ao Senado, Derrite foi deputado federal em duas oportunidades: em 2022, pelo PL, e em 2018, pela sigla atual. Em ambas, foi eleito pelo quociente partidário.

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O deputado federal e candidato ao Senado tem como primeiro suplente o advogado Vicente Santini, que se lança pela primeira vez em uma corrida eleitoral. O empresário Julio Serson é o 2º suplente e também é estreante em disputas de cargos eletivos.

A advogado Santini declarou patrimônio no valor de R$ 41,5 milhões ao TSE. Destes, R$ 25,3 milhões ? mais da metade ? estão classificados como "aplicações financeiras diversas". Serson, mais modesto, informou à Justiça Eleitoral possuir bens avaliados em R$ 170,1 mil.

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