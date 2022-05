Deputados vão ao TCU para discutir novas concessões

Da Redação

Deputados estaduais que integram a Frente Parlamentar sobre o Pedágio, da Assembleia Legislativa do Paraná, têm uma audiência com o ministro Walton Rodrigues, do Tribunal de Contas da União (TCU), na próxima terça-feira, 31. A agenda foi confirmada pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), nesta quinta-feira.

Segundo Romanelli, o encontro servirá para entregar nas mãos do ministro dois relatórios técnicos elaborados pelo ITTI (Instituto de Tecnologia de Transportes e Infraestrutura), da Universidade Federal do Paraná (UFPR). “Formalizaremos nossas preocupações sobre as novas concessões, que estão a cargo do Governo Federal, com base na análise da consultoria técnica do ITTI”, afirmou o deputado.

Para Romanelli, o TCU precisa se debruçar sobre a proposta da União para que o novo programa de exploração de rodovias paranaenses não repita o passado. Ele alertou para novas variáveis que os órgãos federais inseriram no processo, que podem elevar a tarifa base dos pedágios. “A responsabilidade da concessão é do Governo Federal. O Paraná trabalhou para uma redução de 50% sobre as antigas tarifas”, disse.

Outra situação que merece esclarecimento, na avaliação de Romanelli, diz respeito à contagem de tráfego. Ele considera que o trânsito nas rodovias cresceu, enquanto dados da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) indicam uma redução na circulação de veículos. “Tem um volume de tráfego muito superior e me parece que a contagem apresentada está desatualizada. Esse é mais um item que pressiona as tarifas”, explicou. (EDITORIA DE POLÍTICA)