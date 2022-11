Deputados Sérgio Souza e Pedro Lupion representam o agro na COP27

Da Redação

Termina nesta sexta-feira (18), a 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP27), na cidade de Sharm El Sheikh, no Egito. Os deputados federais Sérgio Souza (MDB-PR) e Pedro Lupion (PP-PR), integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), se propuseram a comentar ações já implementadas.

Os parlamentares abordaram, durante o evento mundial, a participação brasileira e a relação do que tem sido debatido nos painéis com o agronegócio. Souza é o atual presidente da FPA, enquanto Lupion é o coordenador político do colegiado, que conta com representantes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Para Sérgio Souza, o Brasil se destaca em meio à COP27 em dois aspectos: a produção de alimentos, de forma sustentável e em grande volume, e na atenção dada aos mercados dos biocombustíveis. “E falamos do manejos da planta, como o plantio direto. O Brasil é um país que priva pela segurança alimentar do planeta”, destacou o presidente da FPA.

Ainda de acordo com Souza, o Brasil consegue aliar o aumento da produtividade rural com a preservação das florestas. Além disso, ele pontuou que, diferentemente do resto do mundo, o agro brasileiro consegue, dependendo da cultura, desenvolver até três safras ao longo de um mesmo ano.





COP27

Oportunidade para os produtores rurais

Pedro Lupion afirma que a Conferência da ONU tem como objetivo revelar ao mundo que os “produtores rurais brasileiros têm feito para a preservação ambiental e, principalmente, para aliar à produtividade com [meio ambiente]”. Para o deputado, a COP27 tem papel fundamental na formulação e aprovação de um novo código florestal.

“Somos os maiores produtores de alimentos do mundo e temos, também, a maior biodiversidade mundial. Nós temos que conseguir, cada dia mais, aliá-las”, afirmou Lupion ao ser entrevistado pela reportagem do Canal Rural. “E é isso que a gente veio promover aqui da COP, como representantes do nosso povo lá no Congresso, de que conseguimos fazer isso”, complementou.





FPA

Pautas para o próximo governo federal

Ainda durante o evento no Egito, Sérgio Souza listou quais serão as principais pautas defendidas pela FPA junto ao próximo governo federal, que será liderado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente do colegiado citou quatro tópicos:

Pautas de sustentabilidade, como a questão do licenciamento ambiental;

A lei do alimento mais seguro;

A regularização fundiária;

A regulação do que diz respeito à demarcação de terras indígenas.





Fonte: Informações Canal Rural.

