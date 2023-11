Deputados pedem impeachment de Silvio Almeida por custeio de passagens para a 'dama do tráfico'

Um grupo de 46 deputados federais de oposição ao governo, liderados por Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), apresenta nesta quinta-feira, 16, um pedido de impeachment do ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. O motivo é o fato da pasta ter pago passagens e diárias para Luciane Barbosa Farias, a "dama do tráfico" amazonense, para um evento sobre prevenção e combate à tortura nos dias 6 e7 de novembro deste ano. O caso foi revelado pelo

. Luciane esteve reunida ao menos duas vezes com assessores do Ministério da Justiça e Segurança Pública de Flávio Dino, como representante da ONG Instituto Liberdade do Amazonas (ILA), presidida por ela. Ela é casada há onze anos com Clemilson dos Santos Farias, o Tio Patinhas, líder do Comando Vermelho no Estado. Desde que ele foi preso, para cumprir uma condenação de 31 anos, a esposa teria assumido o lugar dele na chefia dos negócios. A própria Luciane também foi condenada pela Justiça e está recorrendo em liberdade. Além do Ministério da Justiça, ela esteve no Congresso Nacional e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A pasta de Silvio Almeida confirmou que pagou passagens e diárias para Luciane e para todos os demais integrantes do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura. Segundo o Ministério, os Comitês têm autonomia para gerir os seus recursos e indicar os participantes do evento, sem que isso dependa de autorização do ministro. O pedido de impeachment de Almeida acusa o ministro de "por o aparato estatal à disposição de indivíduo umbilicalmente ligado ao tráfico de ilícito drogas, aviltando a República" e o Ministério de "utilizar os recursos do Estado em prol para facilitar a penetração de associados criminosas no âmago do aparato público". Em outro trecho do documento, os deputados falam que há uma "cumplicidade no mínimo escandalosa das altas esferas da Administração federal com o crime organizado". Eles pedem ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para dar início a um processo de impeachment que investigue Silvio Almeida por crime de responsabilidade. A reportagem procurou o ministro, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. Na quarta-feira, 15, a pasta divulgou uma nota afirmando que "nem o ministro, nem a secretária, nem qualquer pessoa do gabinete do ministro teve contato com a indicada (Luciane Barbosa Farias) ou mesmo interferiu na organização do evento que, insistimos, contou com mais de 70 pessoas do Brasil todo e que franqueou aos comitês estaduais a livre indicação de seus representantes".

1 - Rodrigo Valadares 2 - Júlia Zanatta 3 - Luiz Lima 4 - Sargento Gonçalves 5 - Professor Paulo Fernando 6 - Carla Zambelli 7 - Amalia Barros 8 - Carlos Jordy 9 - Cherini 10 - Sanderson 11 - Bibo Nunes 12 - Evair de Mello 13 - Messias Donato 14 - Paulo Bilynskyj 15 - Daniela Reinehr 16 - Coronel Assis 17 - Roberta Roma 18 - Sargento Fahur 19 - Marcel van Hatten 20 - Adriana Ventura 21 - Rosângela Moro 22- Coronel Zucco 23 - Coronel Telhada 24 - Zé Trovão 25 - Junio Amaral 26 - Bia Kicis 27 - Vermelho Maria 28 - Marcon 29 - José Medeiros 30 - Helio Lopes 31 - Cabo Gilberto Silva 32 - Gustavo Gayer 33 - Chris Tonietto 34 - Dr. Frederico 35 - Alfredo Gaspar 36 - Abilio 37 - Rodolfo Nogueira 38 - Zacharias Calil 39 - Coronel Fernanda 40 - Marcelo Álvaro Antônio 41 - Pastor Marco Feliciano 42 - Jefferson Campos 43 - Gilson Marques 44 - Marcelo Moraes 45 - Filipe Martins 46 - Alberto Fraga