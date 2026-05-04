Deputados estaduais do Amazonas elegem Roberto Cidade para mandato-tampão como governador
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A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) definiu nesta segunda-feira, 4, governador e vice para o mandato-tampão que vai até o fim do ano. Roberto Cidade (União) e Serafim Corrêa (PSB) foram escolhidos por unanimidade pelos 24 deputados estaduais, que declararam seus votos em plenário
Presidente da Aleam e em seu segundo mandato como deputado estadual, Roberto Cidade vinha exercendo interinamente o comando do Estado desde abril. O ex-governador Wilson Lima (União) e o vice Tadeu de Souza (PP) deixaram os cargos para disputar as eleições deste ano.
Também concorreram ao cargo de governador William Bitar Barroso dos Santos (PSDB), Sérgio Augusto Coelho Bezerra (Novo), Daniel Fabiano Soares de Araújo (PT) e Cícero José de Lima Alencar (DC). Para a vitória, era necessário alcançar ao menos 13 votos, a maioria absoluta dos parlamentares da Casa.
Roberto Cidade tem 39 anos e iniciou sua trajetória política como vereador suplente de Manaus, em 2016. Em 2018, assumiu a vaga na Câmara Municipal e foi eleito deputado estadual com a segunda maior votação do Amazonas (33.239 votos).
Em 2022, foi reeleito deputado 105.510 votos, a maior votação já registrada no Estado. Já em 2024, concorreu à prefeitura da capital amazonense, mas não avançou para o segundo turno.
Após o resultado da eleição indireta, Cidade afirmou que se tratou de uma "decisão coletiva". "Essa não é uma vitória individual. É uma decisão coletiva, construída com diálogo, respeito e compromisso com o povo do Amazonas.", declarou segundo o g1 Amazonas.