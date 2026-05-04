Deputados estaduais do Amazonas elegem Roberto Cidade para mandato-tampão como governador

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) definiu nesta segunda-feira, 4, governador e vice para o mandato-tampão que vai até o fim do ano. Roberto Cidade (União) e Serafim Corrêa (PSB) foram escolhidos por unanimidade pelos 24 deputados estaduais, que declararam seus votos em plenário

Presidente da Aleam e em seu segundo mandato como deputado estadual, Roberto Cidade vinha exercendo interinamente o comando do Estado desde abril. O ex-governador Wilson Lima (União) e o vice Tadeu de Souza (PP) deixaram os cargos para disputar as eleições deste ano.

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Também concorreram ao cargo de governador William Bitar Barroso dos Santos (PSDB), Sérgio Augusto Coelho Bezerra (Novo), Daniel Fabiano Soares de Araújo (PT) e Cícero José de Lima Alencar (DC). Para a vitória, era necessário alcançar ao menos 13 votos, a maioria absoluta dos parlamentares da Casa.

Roberto Cidade tem 39 anos e iniciou sua trajetória política como vereador suplente de Manaus, em 2016. Em 2018, assumiu a vaga na Câmara Municipal e foi eleito deputado estadual com a segunda maior votação do Amazonas (33.239 votos).

Em 2022, foi reeleito deputado 105.510 votos, a maior votação já registrada no Estado. Já em 2024, concorreu à prefeitura da capital amazonense, mas não avançou para o segundo turno.

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Após o resultado da eleição indireta, Cidade afirmou que se tratou de uma "decisão coletiva". "Essa não é uma vitória individual. É uma decisão coletiva, construída com diálogo, respeito e compromisso com o povo do Amazonas.", declarou segundo o g1 Amazonas.