Deputados do PL tomam posse com adesivos contra Lula

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A posse ocorre nesta quarta-feira no plenário da Câmara

Alguns deputados do Partido Liberal (PL), entre eles o filho '03' do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, tomaram posse nesta quarta-feira (1º) e, durante a cerimônia, utilizaram adesivos contra o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

continua após publicidade .

Eduardo, que foi reeleito deputado federal pelo estado de São Paulo, divulgou fotos nas redes sociais ao lado dos companheiros de partido, usando o adesivo. Na imagem, é possível ver os deputados Gilvan da Federal (PL-ES), Marcos Pollon (PL-MS), Gustavo Gayer (PL-GO), Nikolas Ferreiras (PL-MG) e Júlia Zanatta (PL-SC).

Leia também: Gentili detona Eduardo Bolsonaro no Twitter: 'Mamando na nossa teta'

continua após publicidade .

Depois, outros deputados postaram fotos com os mesmos adesivos.

fonte: Reprodução/Instagram Outros deputados postaram fotos com os mesmos adesivos

Mais sobre a posse desta quarta-feira

continua após publicidade .

O deputado federal Beto Preto (PSD) assumiu o mandato nesta quarta-feira (1º) em Brasília. A sessão de posse dos 513 parlamentares iniciou às 10h. Com quase 207 mil votos, ele reafirmou o trabalho voltado em defesa da saúde, além de pautas prioritárias, como educação, desenvolvimento urbano e assistência social.

O parlamentar destacou que não apenas o Vale do Ivaí estará representando na Câmara dos Deputados, mas todas as regiões e municípios do Paraná.

“Este mandato é da saúde. Mas vamos debater muitos assuntos de grande relevância. O mandato parlamentar é a representação da população e também do respeito àqueles que acreditaram no nosso trabalho. Vamos dialogar e fazer a defesa das pautas do nosso Estado, sendo pensando no desenvolvimento e na atenção às pessoas”, afirmou.

continua após publicidade .

Beto Preto ressaltou ainda a necessidade de revisão da Emenda Constitucional nº 95, que impôs o teto de gastos, e que está impactando a redução de recursos para o Sistema Único de Saúde (SUS).

“Assunto prioritário. Hoje, a maior despesa ficou com os Estados e municípios. O Teto de Gastos tem sido prejudicial ao SUS. Precisamos retomar essa discussão de forma efetiva, garantido aos entes federados a sua responsabilidade”, afirmou o parlamentar.



Sobre a representação política da região Norte do Paraná, especialmente de Apucarana, Beto Preto lembrou que a cidade não tem um deputado federal há mais de 30 anos.

“Não vamos recuar nenhum milímetro dos compromissos que assumimos. Será o mandato de Apucarana, do Vale do Ivaí, do Paraná por inteiro”, enfatizou.

Siga o TNOnline no Google News