Deputados de partidos da base de Lula assinam pedido de impeachment

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é alvo de um novo pedido de impeachment na Câmara. O documento com 47 assinaturas, encabeçado por deputados do PL, tem também o apoio de quatro parlamentares de partidos que compõem a base do petista, PSD, MDB e União Brasil. O requerimento não tem efeito imediato e precisa do aval do presidente da Casa para tramitar. Até o momento, Lula tem ao menos seis pedidos protocolados que solicitam a saída dele do cargo.

continua após publicidade

As assinaturas de parlamentares de siglas com comando de ministérios reforçam o racha na base de apoio do governo. PSD, MDB e União Brasil têm nove ministérios, mesmo assim as bancadas desses partidos têm dado votos contra interesses do governo na Casa. O Palácio do Planalto tenta resolver o problema da falta de fidelidade.

No pedido de impeachment, os parlamentares alegam que Lula cometeu crime de responsabilidade em três momentos: ao declarar que a Venezuela é vítima de "narrativas" construídas por opositores, ao receber o presidente venezuelano Nicolás Maduro no País e ao indicar seu advogado Cristiano Zanin para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

continua após publicidade

Qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment de um presidente da República desde que haja justificativa com detalhes do crime de responsabilidade cometido pelo chefe do Executivo. Entretanto, para sair do papel e ir à discussão pelos deputados, o principal componente é a vontade política. O presidente da Câmara é quem define se o documento apresentado será arquivado ou encaminhado para análise dos parlamentares. Em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, foram protocolados cinco pedidos de impeachment contra o então presidente na Casa. Ele terminou o governo com mais de 150 denúncias. Nenhuma delas avançou.

Quatro parlamentares da base de Lula assinaram o novo pedido de impeachment: Sargento Fahur (PSD-PR), Delegado Palumbo (MDB-SP), Thiago Flores (MDB-RO) e Rodrigo Valadares (União-SE). O PSD comanda Agricultura, Pesca e Minas e Energia; o MDB, Planejamento, Cidades e Transportes; e o União Brasil, Comunicações, Turismo e Integração e Desenvolvimento Regional.

Até março de 2023, a Câmara registrou seis pedidos de impeachment do presidente Lula. As motivações dos pedidos tratam de declarações de Lula, em especial a afirmação de que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) se tratou de um golpe de Estado. Outros pontos também são abordados, como responsabilização pelos ataques do 8 de Janeiro e acusações sobre tentativas de impedir a abertura da CPMI para investigar os atos ocorridos na data em Brasília.

continua após publicidade

Confira a lista de assinantes do pedido de impeachment:

Evair de Melo (PP-ES)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

continua após publicidade

Amalia Barros (PL-MT)

Sargento Fahur (PSD-PR)

continua após publicidade

Zé Trovão (PL-SC)

Marcelo Moraes (PL-RS)

Luiz Phelippe O. e Bragança (PL-SP)

continua após publicidade

General Girão (PL-RN)

Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF)

Bia Kicis (PL-DF)

continua após publicidade

Mario Frias (PL-SP)

Maurício Marcon (Podemos-RS)

continua após publicidade

Chris Tonietto (PL-RJ)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Fábio Costa (PP-AL)

continua após publicidade

Coronel Meira (PL-PE)

Coronel Telhada (PP-SP)

Gustavo Gayer (PL-GO)

continua após publicidade

Carlos Jordy (PL-RJ)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

continua após publicidade

Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Delegado Caveira (PL-PA)

continua após publicidade

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Junio Amaral (PL-MG)

continua após publicidade

Fernando Rodolfo (PL-PE)

Bibo Nunes (PL-RS)

continua após publicidade

Delegado Paulo Bilynsky (PL-SP)

Abilio Brunini (PL-MT)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

continua após publicidade

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Clarissa Tercio (PP-PE)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Rodrigo Valadares (União-SE)

Luiz Lima (PL-RJ)

Carla Zambelli (PL-SP)

Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

Marcel Van Hattem (Novo-RS)

André Fernandes (PL-CE)

Thiago Flores (MDB-RO)

Lucas Redecker (PSDB-RS)

José Medeiros (PL-MT)

Caroline de Toni (PL-SC)

Mauricio Souza (PL-MG)

Júlia Zanatta (PL-SC)

Ubiratan Sanderson (PL-RS)