Deputados apenam racismo e incentivam negros a buscar mais espaço

O assassinato do afro-americano George Floyd por um policial branco, em 25 de maio, provocou a maior onda de protestos antirracistas dos últimos 50 anos nos EUA. O assunto também foi tema da sessão remota da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira. O deputado estadual Do Carmo (PSL), que foi policial militar, disse que apesar da sua cor negra, ficou “dividido entre as partes”.Do Carmo afirmou que “não gosta do vitimismo e que prefere partir para a batalha”, citando o exemplo de pessoas negras que conseguiram conquistar seu espaço na sociedade. “É um assunto grave, mas têm outras pessoas que precisam ser impulsionadas. Nossas crianças negras, nossos jovens negros têm que saber a realidade de cada um para que a gente consiga ocupar os espaços”, destacou.

O deputado lembrou que 56% da população brasileira é negra e representa 75% da classe mais pobre. Porém, apenas 11% dos cargos de gestão são ocupados por negros. “Temos que parar de olhar pelo retrovisor. Temos uma história linda de luta, de garra, porém temos que olhar para frente. Subir de 11% para 20% nos cargos de gestão. Mostrar que temos condições de buscar um futuro preponderante dentro da sociedade brasileira”, disse.

Aos 18 anos Do Carmo entrou para a Polícia Militar, cursou Direito, fez pós graduação e foi o quarto vereador mais votado de Maringá nas últimas eleições. Em 2018, foi eleito deputado estadual. “Graças a Deus hoje consigo fazer parte desse seleto grupo de deputados, o qual sou muito respeitado. Na mesma hora consigo estar na sala do presidente da Assembleia, na sala do governador e na casa dos menos favorecidos aqui de Maringá e de outras cidades”, frisou. “Vivemos em uma eterna defensiva. Sempre vivemos naquele parâmetro, tudo o que é ruim vai para o lado da nossa raça, da nossa cor. A ‘Peste Negra’, tudo tem referência com a nossa cor e raça. Hoje não falo só para meus amigos deputados, mas para aquele jovem, para os formados, os adultos que tudo na vida é possível. Temos condições, propriedade para encarar e ir à luta e conseguir as qualificações que a vida nos propõe. Queremos respeito como todas as pessoas, queremos ser tratados de forma igualitária no nossos país”, completou.

Após o discurso do deputado Do Carmo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB) destacou que o parlamentar tem o aval e apoio integral da Mesa Executiva e dos deputados. “Não é a cor que vai distinguir a capacidade, inteligência, a ocupação de espaços dentro do nosso país e no mundo. Pelo contrário, temos muitos homens e mulheres negros que ocuparam na história do Brasil e do mundo funções relevantes e de representatividade”.

Traiano destacou ainda que nos dias de hoje não é possível permitir movimentos que possam afrontar as pessoas negras. “Esse movimento racista que lamentavelmente tenta descontruir a imagem de pessoas de valor e de caráter. O sangue é da mesma cor, estamos todo no mesmo barco. Fica aqui o nosso respeito a todas as pessoas negras, o respeito da nossa Casa. Que essa nossa fala possa sintetizar o desejo de todos aqueles que expressam, acima de tudo, o respeito e dignidade às pessoas negras”.

O deputado Galo(Pode) disse ter ficado emocionado com as falas. “O deputado Do Carmo já tinha enveredado para o caminho da emoção, mas o presidente Traiano foi preciso”.