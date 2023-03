Deputado quer 'tolerância zero' para invasões de terras; assista

Da Redação

Deputado estadual Ricardo Arruda (PL), que está em seu segundo mandato

O deputado estadual Ricardo Arruda (PL), que está em seu segundo mandato, percorreu a região de Apucarana, nesta semana, para ouvir as demandas dos municípios. O parlamentar se reuniu com prefeitos, vereadores e lideranças do Norte do Estado e do Vale do Ivaí e fez uma visita ao TNOnline/Tribuna do Norte.

“Fiz uma votação expressiva nessa região, tenho muito que agradecer a confiança do voto e é importante ter essa conversa com as lideranças, prefeitos e vereadores. Ouvir as demandas é importante, ainda mais nos municípios menores que são mais carentes e precisam de emendas. Ouvir as demandas, os pedidos, levar para o governador, e com o Governo, liberar os recursos”, explica.

O político, que se denomina conservador, disse que em breve será criada uma Frente Parlamentar em Defesa da Propriedade, com tolerância zero para invasores. “´É muito importante a criação dessa frente, já tenho 10 assinaturas de deputados e quero reunir mais assinaturas para lançar essa frente. Assim que tiver pronta, vamos nos reunir com o governador e com o secretário de Segurança Pública do Estado. Será tolerância zero às invasões de terras no Paraná. Aqui bandido não vai se criar. Além da frente, tenho projetos conservadores, em defesa da família. Luto contra ideologia de gêneros nos colégios, banheiro neutro, sou contra linguagem neutra. Criei um projeto que determina exame toxicológico em professores, recebi muitas denúncias de professores em festas com alunos usando drogas, então fiz esse projeto que deve ser expandido para todos os funcionários públicos. A lei não é para prejudicar o bom, e sim, corrigir quem está errado”, detalha.

Ricardo Arruda critica o atual Governo Lula e diz que o Brasil caminha para um abismo. “É um desgoverno muito grande. A criminalidade aumentou, assim como as invasões de terras. Por que o crime aumentou? Porque o governo atual teve apoio do crime organizado, vejo um cenário muito ruim, porque o Governo Lula não tem plano, dirige o Brasil olhando pelo retrovisor. No cenário atual, o Brasil está sendo levado para o abismo econômico, ético e moral, isso é muito preocupante”, comenta. Segundo o parlamentar, “o Governo Lula acabou com tudo de bom que Governo Bolsonaro fez”.

null - Vídeo por: Reprodução

