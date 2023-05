Deputado propõe que Novo Itacolomi seja a Capital Estadual da Banana

Da Redação

Deputado argumenta que município é uma dos principais produtores de banana do Paraná

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná nesta quarta-feira (3) um projeto de lei que concede ao município de Novo Itacolomi o Título de Capital Estadual da Banana.

Cobra Repórter argumenta que, apesar de o município não possuir uma grande dimensão territorial, com aproximadamente 161,065 km² - representando 0,0814% do espaço territorial paranaense - e 2.836 habitantes, a cidade é uma das principais produtoras de banana do Paraná, responsável atualmente por cerca de 5,63% da produção de todo Estado.

Novo Itacolomi produz 8.360 toneladas de bananas por ano, números de 2021 segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). Muitos municípios do Paraná já carregaram no passado o título de Capital Estadual da Banana, sendo que na atualidade, Novo Itacolomi é considerado o maior produtor da fruta em solo paranaense.

“Tenho orgulho de ser um cidadão nascido em Novo Itacolomi, enquanto distrito de Apucarana, acompanhei durante toda a minha infância e juventude o trabalho dos produtores de banana, sei o quanto lutaram para que a produção chegasse nesse nível de hoje, a maior do estado. Por isso, quero garantir para o município o título de Capital Estadual da Banana, para que os produtores possam receber mais incentivos e se tornarem cada vez maiores no cultivo desta fruta tão apreciada pelos brasileiros e tão rica em nutrientes”, defende o deputado

Cobra Repórter lembra ainda que já garantiu, por meio do seu trabalho junto ao Estado, benefícios para os produtores de banana, como grade, pulverizador e esparramadores de esterco, trator para a cooperativa e um drone também para a cooperativa para a aplicação de veneno. Ele destaca que sempre teve como parceiro no município o ex-prefeito Roberto Munhoz (o Polaco da Pá) e o vereador Maurídio Garcia (Meloso).

