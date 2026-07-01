Deputado Jacovós confirma vinda de Moro e Dallagnol a Apucarana.Encontro está marcado para 11 de julho na Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea)... TNOnline TV







O deputado estadual Delegado Jacovós (PL) confirmou a realização de um encontro regional em Apucarana, agendado para o dia 11 de julho, a partir das 9 horas, na Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea). O evento político reunirá as principais lideranças da aliança recém-formada entre o Partido Liberal (PL) e o Novo, com destaque para as presenças do senador Sergio Moro, pré-candidato ao governo do Paraná, e de Deltan Dallagnol, pré-candidato ao Senado. A chapa majoritária do bloco também conta com o deputado federal Filipe Barros (PL), também pré-candidato ao Senado.



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O objetivo principal do encontro é apresentar as bases do plano de governo de Moro a filiados, apoiadores e empresários da região. Além de Moro, Dallagnol e Barros, a chapa conta com o empresário Edson Vasconcelos, atual presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), indicado como vice na chapa ao governo estadual.







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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Ao detalhar a construção das propostas para a região, Jacovós enfatizou a composição técnica do projeto e o peso econômico local. “Vasconcelos está liderando uma equipe de especialista em várias áreas. Área econômica, área de segurança pública, área de desenvolvimento, de turismo. Nós obviamente sabemos da importância do polo moveleiro de Arapongas, nós sabemos aqui das indústrias têxteis e das fábricas que nós temos em Apucarana”, ressaltou o parlamentar.

Jacovós aproveitou para estender o chamado a toda a comunidade. “Todos são convidados para participar desse encontro regional do PL e do Novo, com a presença do nosso futuro governador senador Moro, o Deltan Dallagnol e também Filipe Barros, candidato ao Senado”, reiterou.

Para dar sustentação política ao projeto eleitoral que se desenha, o PL passa por uma reorganização de suas bases no Estado. Segundo o deputado, os diretórios municipais foram dissolvidos recentemente para a formação de novas comissões provisórias. O foco inicial dessa montagem está nas 30 maiores cidades do Paraná, incluindo Apucarana, que terá sua nova direção local formalizada nos próximos dias para mobilizar a militância e alinhar o apoio ao projeto majoritário da sigla.

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Pilares

A segurança pública é apontada por Jacovós como um dos pilares centrais da pré-candidatura de Sergio Moro. O líder da bancada na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) destacou que a meta é transformar o Estado em uma fortaleza contra o crime organizado, alterando a estrutura penal atual.

"Um dos objetivos do senador Moro é construir presídios de segurança máxima para colocar os criminosos paranaenses. Atualmente nós não temos presídios de segurança máxima, nós temos mas sim do governo federal", explicou o deputado.

Atualmente, o novo bloco na Alep é formado por 14 parlamentares (12 do PL e dois do Novo). Segundo Jacovós, a aliança adota uma postura de independência em relação ao governo de Ratinho Junior. Embora reconheça os avanços da atual gestão, o bloco promete agir com autonomia e barrar propostas que considere prejudiciais aos paranaenses ou que possam engessar a futura administração estadual.