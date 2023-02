Deputado federal grava sobre compromisso com Paraná; assista

Da Redação

Deputado federal Beto Preto fala sobre compromisso com o Paraná nas redes sociais

O deputado federal Beto Preto gravou um recado especial pela TV Câmara sobre o compromisso com o Paraná e publicou neste sábado (25), em suas redes sociais. Durante o vídeo, ele cita sua gestão como prefeito de Apucarana, além do trabalho feito quando estava à frente da Secretaria de Saúde do Estado.

"Meu nome é Beto Preto deputado pela 1ª legislatura pelo Paraná. Sou médico, casado e pai de dois filhos. Tenho 54 anos. Na minha carreira também fui prefeito de Apucarana e nas últimas eleições fui eleito deputado federal com mais de 200 mil votos, sempre respeitando bastante o trabalho feito na Secretaria de Saúde, principalmente durante a pandemia da Covid-19", comenta.

"Vamos agora para as pautas de saúde, dos municípios e também olhar com todo respeito para a área de habitação popular", complementa.

Veja o recado na íntegra:

