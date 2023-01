Deputado federal diz que quer Danilo Gentili como presidente em 2026

Da Redação

O deputado federal falou sobre suas pretensões em uma entrevista ao pdcast "Flow"

Durante uma entrevista ao podcast "Flow", o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) afirmou que já tem seu candidato à Presidência da República escolhido para 2026: Danilo Gentili. O parlamentar, que é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), pretende lançar o comediante como candidato da futura sigla.

"A gente tem defendido e vamos construir para 2026 a candidatura do Danilo Gentili e ele vai disputar", declarou Kataguiri.

O deputado também afirmou que irá transformar o MBL em uma sigla partidária. Contudo, para que isso ocorra, é preciso reunir diversas assinaturas, que são obrigatórias, inclusive em shows de Gentili.

O apresentador do podcast, Igor 3K, perguntou a Kim se, caso Danilo ganhasse as eleições, o Brasil viraria a Ucrânia, visto que o presidente do país europeu, Volodymyr Zelensky, é humorista. O parlamentar afirmou que não haveria problema nisto e citou o exemplo dos Estados Unidos, que, em 1981, elegeu Ronald Reagan, que era ator, para se tornar chefe da Casa Branca.

