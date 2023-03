Deputado federal cobra novamente revisão da tabela do SUS

Da Redação

'Nós temos uma crise sem precedentes do SUS', diz o médico apucaranense

Em plenário, o deputado federal Beto Preto cobrou novamente a revisão da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) relacionado aos preços pagos para profissionais da área da saúde.

"Foram retirados recursos do teto de gasto de saúde e educação ao longo do tempo. Venho novamente cobrar a revisão da tabela do SUS. Vou citar alguns valores pagos aos médicos por procedimentos bastante utilizados em mulheres, como é o caso da retirada da vesícula, que o profissional recebe R$ 356", comenta.

Beto Preto também cita o valor pago aos profissionais pela laqueadura tubária. "Por este procedimento os honorários recebidos pelos médicos e anestesistas são de R$ 190. Já para a histerectomia, ou seja, a retirada do útero, é pago R$ 317. É a isso que me refiro. Nós temos uma crise sem precedentes no SUS. Fiz questão de trazer esses dados no mês da mulher para que os nossos cidadãos possam ser tratados pelo SUS. Porém, para isso, precisamos atrair os profissionais da saúde", ressalta.

Veja o vídeo:

