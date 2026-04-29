Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Deputado do PL vai devolver R$ 1,4 milhão por contratar funcionárias fantasmas

Escrito por Raisa Toledo (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 16:14:00 Editado em 29.04.2026, 16:22:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) firmou um acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e vai devolver cerca de R$ 1,4 milhão aos cofres públicos em caso que apurava a contratação de funcionárias fantasmas.

A decisão foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) na última quinta-feira, 23, após audiência em que os réus e suas defesas concordaram em aderir ao acordo de não persecução penal. O andamento da ação penal de peculato fica suspenso até que os termos do acordo sejam cumpridos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Estão sujeitos aos termos do entendimento o parlamentar e uma das contratadas no caso, Norma Suely da Silva. Eles confessaram as práticas e se comprometeram a ressarcir integralmente os valores considerados irregulares (R$ 1.312.618,09) com pagamento em duas parcelas à União.

Também foram estabelecidas multas individuais, a serem pagas a entidades públicas ou de interesse social como prestação pecuniária, e a prestação de 280 horas em serviços comunitários.

A ação apurou o pagamento de salários com verba pública a duas secretárias parlamentares que não exerciam atividades no gabinete. De acordo com a acusação da PGR, uma das nomeadas atuava como empregada doméstica para o deputado e sua família. A outra, Norma Suely da Silva, integrava o quadro de sócios de empresas ligadas a João Carlos Bacelar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A denúncia foi recebida pela Primeira Corte do STF em 2020. A PGR afirmou que a prática, "comumente referida como contratação de funcionário fantasma, configura grave mecanismo de corrupção política, afetando a credibilidade das instituições e a efetividade da governança".

O ANPP é um instrumento que permite a resolução do caso sem condenação criminal. Desde que todas as condições impostas sejam cumpridas, o acordo substitui a possibilidade de punição penal ao final do processo pelas medidas de reparação e sanções alternativas, tais como multas e prestação de serviços à comunidade.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR/FUNCIONÁRIAS FANTASMAS/DEVOLUÇÃO/ACORDO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV