Da Redação

Deputado Delegado Francischini lamenta cassação; veja

O deputado estadual Fernando Francischini (PSL) lamentou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),desta quinta-feira (28) que o tornou inelegível por oito anos, o delegado gravou um vídeo onde lamenta a decisão que afeta o seu mandato parlamentar. Veja:

Deputado Delegado Francischini lamenta cassação; veja - Vídeo por: Reprodução

No dia 7 de outubro de 2018, o deputado federal Fernando Francischini foi procurado por dez eleitores que relatavam fraudes nas urnas eletrônicas. Faltando 20 minutos para o encerramento da votação, no uso de sua imunidade parlamentar, Francischini fez uma live no Facebook reproduzindo as denúncias dos eleitores de que as urnas não aceitavam votos do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, e pedindo intervenção da Justiça Eleitoral.

Duas urnas foram recolhidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e substituídas por novos equipamentos. Posteriormente, uma auditoria realizada pelo TRE-PR não apontou irregularidades e concluiu que as situações descritas pelos eleitores ao parlamentar não foram provocadas por fraude.

Respeitada a conclusão da análise em auditoria, os fatos relatados decorreram do que foi registrado por eleitores durante a votação e constaram das atas das mesas de votação, indicando a ocorrência de problemas no funcionamento daquelas urnas