Deputado critica alterações do Senado na reforma tributária

O deputado federal Felipe Francischini (União Brasil) criticou nesta terça-feira, em Apucarana, as alterações feitas pelo Senado Federal no texto da proposta de reforma tributária aprovado pela Câmara dos Deputados. Segundo ele, a maior parte das mudanças são muito ruins e abrem mais brechas fiscais.

Francischini acredita que essas mudanças serão derrubadas no retorno da PEC para a Câmara dos Deputados. “O objetivo da reforma tributária é simplificar, porque a tributação no Brasil é a coisa mais maluca em termos de legislação que existe no mundo. Mas, infelizmente, o Senado colocou mais restrições”, lamentou. “São coisas que nós não defendemos. Não queremos subsídios ou vantagens para grupos econômicos grandes que já consomem mais isenções tributárias”, disse.

Para o deputado paranaense, o Brasil precisa de uma legislação tributária justa e mais coerente. “Por isso, as modificações que o Senado fez nós na Câmara iremos rever e desaprová-las”, garantiu.

Nesta terça-feira, Francischini cumpriu uma agenda de visitas a instituições de Apucarana, além de se reunir com lideranças políticas do município. Ele anunciou a liberação de duas emendas parlamentares no valor de R$ 100 mil cada para custeio da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e para o Colégio Estadual Santos Dumont investir em computadores para melhoria do seu laboratório tecnológico. Ele estava acompanhado do deputado estadual Do Carmo, do ex-vereador Rodolfo Mota e dos suplentes de vereador Gabriel Caldeira e Marcos Dias, todos do União Brasil.

Sobre as eleições municipais de 2024, Felipe Francischini, que é presidente estadual do União Brasil, informou que a intenção do partido é lançar candidatos próprios a prefeito onde for possível. No caso da região, garantiu que haverá candidatos próprios em Apucarana, Mauá da Serra, Faxinal, Borrazópolis, Jandaia do Sul e São João do Ivaí.

