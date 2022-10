Deputado bolsonarista consegue assinaturas para protocolar CPI das pesquisas

Lauriberto Pompeu (via Agência Estado)

O deputado bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ) declarou nesta sexta-feira, 21, que conseguiu o número necessário de assinaturas para pedir a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os empresas que fazem pesquisas eleitorais. Segundo Jordy, são 179 deputados que assinaram o requerimento. Ele espera ter 181 apoios, dez a mais que o mínimo necessário, para protocolar oficialmente o requerimento na Câmara. "Vou protocolar quando tiver 181, uma margem de segurança caso alguém desista", disse.

O movimento contra as pesquisas eleitorais é comandado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). O discurso contrário aos levantamentos aumentou no último dia 2, quando ocorreu o primeiro turno da eleição e o presidente obteve um resultado melhor do que o indicado pela maioria das pesquisas. Mesmo com o número necessário de apoios, a CPI precisa ter o aval do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para funcionar.

Lira tem endossado o discurso do presidente de que as pesquisas de intenção de voto precisam ser investigadas. Nesta semana, o presidente da Câmara se empenhou para acelerar projetos de lei que preveem punições para empresas que não conseguirem prever o resultado da eleição. O deputado do PP ressuscitou um requerimento de urgência de 2014 e reuniu o apoio para que a iniciativa pule a análise das comissões e vá direto ao plenário.

No Senado, a base bolsonarista também se mobiliza para emparedar as pesquisas eleitorais. O senador Marcos do Val (Podemos-ES), também da base governista, já havia conseguido reunir assinaturas no início de outubro para uma CPI similar a de Jordy. O pedido está na fila e depende da autorização do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Diferente de Lira, o mineiro tem adotado mais cautela em relação as iniciativas que pretendem enquadrar os levantamentos.

Leia a lista dos 179 deputados que apoiam o requerimento de Carlos Jordy:

Adriano do Baldy

Aelton Freitas

Afonso Hamm

Alceu Moreira

Alex Santana

Aline Sleutjes

Altineu Côrtes

Aluisio Mendes

Amaro Neto

André Ferreira

André Fufuca

Angela Amin

Aroldo Martins

Átila Lira

Benes Leocádio

Bia Kicis

Bibo Nunes

Bosco Costa

Capitão Alberto Neto

Capitão Augusto

Capitão Derrite

Capitão Wagner

Carla Dickson

Carla Zambelli

Carlos Chiodini

Carlos Gomes

Carlos Jordy

Carlos Sampaio

Caroline de Toni

Celina Leão

Célio Silveira

Celso Maldaner

Charlles Evangelista

Chris Tonietto

Christiane de Souza Yared

Christino Aureo

Clarissa Garotinho

Coronel Armando

Coronel Chrisóstomo

Coronel Tadeu

Covatti Filho

Da Vitoria

Daniel Freitas

Daniel Silveira

Danilo Forte

Darci de Matos

David Soares

Delegado Éder Mauro

Delegado Marcelo Freitas

Delegado Pablo

Diego Garcia

Dimas Fabiano

Domingos Sávio

Doutor Luizinho

Dr. Frederico

Dr. Jaziel

Dr. Leonardo

Dr. Luiz Ovando

Eduardo Bolsonaro

Eli Borges

Eliza Virgínia

Emidinho Madeira

Eros Biondini

Euclydes Pettersen

Evair Vieira de Melo

Fabio Schiochet

Felício Laterça

Felipe Francischini

Fernando Rodolfo

Filipe Barros

Flávia Morais

Franco Cartafina

Genecias Noronha

General Girão

Geovania de Sá

Giacobo

Gil Cutrim

Gilberto Abramo

Gilson Marques

Giovani Cherini

Glaustin da Fokus

Greyce Elias

Guiga Peixoto

Gurgel

Gustinho Ribeiro

Helio Lopes

Hercílio Coelho Diniz

Hildo Rocha

Hiran Gonçalves

Iracema Portella

Jaqueline Cassol

Jefferson Campos

Jerônimo Goergen

João Campos

João Carlos Bacelar

João Maia

João Roma

Joaquim Passarinho

Jorge Braz

José Medeiros

Josimar Maranhãozinho

Julio Cesar Ribeiro

Junio Amaral

Junior Lourenço

Júnior Mano

Laercio Oliveira

Lafayette de Andrada

Lázaro Botelho

Leda Sadala

Léo Motta

Lincoln Portela

Liziane Bayer

Loester Trutis

Lourival Gomes

Lucas Redecker

Luiz Antônio Corrêa

Luiz Carlos Motta

Luiz Lima

Luiz Philippe de Orleans e Bragança

Magda Mofatto

Major Fabiana

Major Vitor Hugo

Mara Rocha

Marcel van Hattem

Marcelo Álvaro Antônio

Marcelo Moraes

Marcio Alvino

Márcio Labre

Márcio Marinho

Marcos Pereira

Margarete Coelho

Maria Rosas

Marlon Santos

Marx Beltrão

Mauro Lopes

Miguel Lombardi

Milton Vieira

Nelson Barbudo

Nicoletti

Norma Ayub

Olival Marques

Onyx Lorenzoni

Osmar Serraglio

Osmar Terra

Ossesio Silva

Otoni de Paula

Pastor Eurico

Pastor Gil

Patricia Ferraz

Paula Belmonte

Paulo Eduardo Martins

Paulo Freire Costa

Pedro Lupion

Pedro Westphalen

Pinheirinho

Policial Katia Sastre

Pompeo de Mattos

Pr. Marco Feliciano

Professor Alcides

Ricardo Barros

Roberto Alves

Roberto de Lucena

Rodrigo Coelho

Rogério Peninha Mendonça

Ronaldo Martins

Rosana Valle

Sanderson

Sargento Fahur

Silvia Cristina

Soraya Santos

Sóstenes Cavalcante

Stefano Aguiar

Tereza Cristina

Toninho Wandscheer

Vermelho

Vicentinho Júnior

Vinicius Carvalho

Wellington Roberto

Zé Vitor