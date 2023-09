Deputado Bazana entrega 16 Menções Honrosas em Arapongas

O Deputado Estadual Pedro Paulo Bazana, realizou em Arapongas, na noite desta sexta-feira, 22 de setembro, a entrega de Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), para 16 moradores da cidade. A cerimônia foi realizada na sede campestre do Sindicato das Indústrias Moveleiras de Arapongas (SIMA).

Segundo Bazana, que fez a indicação na ALEP para as homenagens, os 16 homenageados com a honraria, se destacaram em suas contribuições para o município e a comunidade. A entrega da Menção Honrosa, representa um tributo à dedicação, ao comprometimento e à realização de feitos notáveis em prol do desenvolvimento e do bem-estar de uma comunidade.

Foram homenageados com Menção Honrosa Ana Rocha Teixeira, Aparecida Maschette da Silva, Arlinda Alvina Xavier, Benedito Sydinor Pessoa e Virgínia Aparecida Toni Pessoa, Eunice Catarina Santa Garcia Campanhol, João Dionysio Rodrigues Neto, João Golas, João Ozório de Oliveira, José Emmanuel de Barros Cotta, Judite Rosa de Almeida, Laudeli Firmiano, Luiz Rocha, Maria Filomena Di Pilla Camargo Ahyub, Teresa Bueno e Tereza Oeda.

O anfitrião da noite, Deputado Bazana, disse que essa homenagem, é uma forma de valorizar a história da cidade.

"Todas as pessoas que estão aqui nesta noite, ajudaram a construir Arapongas. Me sinto muito feliz em poder fazer essa homenagem tão importante a esses araponguenses valorosos, muitos que também fazem parte da minha história, da minha vida", declarou Bazana.



O prefeito de Arapongas, Sergio Onofre da Silva destacou a importância da parceria com o deputado e a emoção de reunir tantos personagens importantes da história da cidade em uma só noite. "É uma alegria compartilhar deste momento tão especial, onde pessoas tão importantes para a história e o desenvolvimento de nossa cidade são reunidas para esta homenagem. Quero destacar também, a importância da parceria entre a Prefeitura e o deputado Bazana, que tem trazido recursos importantes para Arapongas", disse o prefeito.

A noite de homenagens foi prestigiada também pelos vereadores Levi Xavier, Toninho da Ambulância, Marilsa Staub Vendrameto, Milton Aparecido Xavier, Meyri Farias e Miguel Messias. O secretário municipal de Governo de Arapongas Rafael Cita, também esteve presente.



